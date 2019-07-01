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Kuşadası'nda engeller sahnede aşıldı

1 saat önce

Kuşadası Belediyesi tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde düzenlenen drama eğitimine katılan engelli öğrenciler tarafından hazırlanan "Bana Bir Masal Anlatsana" adlı oyun Erkan Yücel Sahnesi'nde sergilendi.

Kuşadası'nda engeller sahnede aşıldı, System.String[]
Kuşadası Belediyesi tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde düzenlenen drama eğitimine katılan engelli öğrenciler tarafından hazırlanan "Bana Bir Masal Anlatsana" adlı oyun Erkan Yücel Sahnesi'nde sergilendi.

Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde verilen eğitimlere katılan engelli öğrenciler tarafından sergilenen oyun Erkan Yücel Sahnesi'ni dolduran seyirciler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı. Emek ve sevgi temalı "Bana Bir Masal Anlatsana" adlı oyunda engelli öğrencilerin sergilemiş oldukları performans ayakta alkışlandı.

Yönetmenliğini Mehmet Turan'ın yaptığı Bana Bir Masal Anlatsana adlı oyunu çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de izledi. Oyunun ardından konuşan Kaymakam Yücel, engellilerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler içerisinde bulunmasının önemine dikkat çekerek bu tip eğitim ve etkinliklere destek verilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Güncel
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