KUŞADASI'NDA ENGELLİLER BAHAR ŞENLİĞİ'NDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ - Son Dakika
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KUŞADASI'NDA ENGELLİLER BAHAR ŞENLİĞİ'NDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

29.05.2022 10:39

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde düzenlenen 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde düzenlenen 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, engelli öğrenciler sahneledikleri çeşitli gösterilerle keyifli vakit geçirdi.

Kuşadası Engellileri Koruma Derneği tarafından 11'incisi bu yıl düzenlenen Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği'ne Şenliği'ne Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, çok sayıda davetli ile engelliler ve aileleri katıldı. Erdoğan Öven Engelliler Köyü'ndeki renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte çeşitli oyunlar ve dans gösterileri sahnelendi. Engellilerin yıl boyunca ürettikleri takı, el işleri ve hediyelik eşyalar ile ailelerin hazırladığı yiyecekler şenlikte açılan stantlarda satışa sunuldu. Şenlikten elde edilen tüm gelirin Engelliler Köyü'nün ihtiyaçları için harcanacağı belirtildi.

'ENGELLERİ TEK TEK AŞIYORUZ'

Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, pandemi nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldıkları engelliler şenliğini yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Her an yanımızda olan duyarlı insanlardan aldığımız güçle ve sizlerle beraber engelleri tek tek aşıyoruz. Yıllar içinde köyümüzü yenileyerek ve ekler yaparak geliştirdik. En büyük engel sevgisizliktir" dedi.Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise, "Kuşadası'nda yaşayan engelli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve onların sosyal ve kültürel hayata aktif katılmasını sağlamak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nün Türkiye'de kendi kendine yetebilen ender tesislerden biri olduğuna dikkati çekip, "Sizinle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Aileler ve öğretmenlerin özverili çalışmaları ile engellilerimizin engellerini aşmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aklımızdaki engellerden kurtulursak, her türlü zorluğun üstesinden geliriz" diye konuştu. (DHA)

KUŞADASI'NDA ENGELLİLER BAHAR ŞENLİĞİ'NDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
KUŞADASI'NDA ENGELLİLER BAHAR ŞENLİĞİ'NDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
KUŞADASI'NDA ENGELLİLER BAHAR ŞENLİĞİ'NDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
KUŞADASI'NDA ENGELLİLER BAHAR ŞENLİĞİ'NDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
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ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi Kuşadası'nda 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği yapıldı Kuşadası'nda 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği yapıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KUŞADASI'NDA ENGELLİLER BAHAR ŞENLİĞİ'NDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ - Son Dakika


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