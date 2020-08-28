Kuşadası'nda engellilere ücretsiz diş tedavi hizmeti - Son Dakika

Kuşadası'nda engellilere ücretsiz diş tedavi hizmeti

AYDIN - Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile özel bir diş polikliniği arasında engelli bireylerin diş ve ağız sağlığı hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesi için protokol imzalandı. Protokole göre; engelli bireyler diş temizleme, diş çekimi, kanal tedavisi ile dolgu gibi işlemlerini poliklinikte ücretsiz olarak yaptırabilecek.

Kuşadası'nda engellilerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılımlarını kolaylaştırmak için Kuşadası Belediyesi ile yeni projeler üreten Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi, önemli bir çalışmanın daha altına imza attı. Engelli bireylerin diş ve ağız sağlığı hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaları için ilçede bulunan özel bir diş polikliniği ile protokol imzalandı. Protokol törenine Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Turan, Başkan Yardımcısı Mustafa Sıtkı Sorguç, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Poliklinik Yöneticisi Coşkun Uğraş katıldı. Protokol kapsamında engelli bireyler protez, implant ve genel cerrahi gerektiren işlemler dışındaki tüm tedavilerini poliklinikte ücretsiz olarak yaptırabilecekler. Protez, implant ve genel cerrahi gerektiren işlemlerde ise Türk Diş Hekimleri Birliği'nin belirlediği 2020 Yılı Muayene ve Tedavi Ücret Tarife Liste fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim uygulanacak.

"Engelleri kaldırıyoruz"

Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Turan, "Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bugün imzaladığımız protokol sayesinde ilçemizde yaşayan engelli bireylerin önemli bir ihtiyacını daha çözüme kavuşturduk. Kuşadası'nı engelsiz bir kent haline getirene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.