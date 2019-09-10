Kızılay ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Kuşadası'nda Engelsiz Kamp etkinliği düzenlendi.

Protokol kapsamında Kuşadası Efeler Gençlik Kampı'nda 400'e yakın engelli birey ve ailesi misafir edildi.

Programda, Kızılay çalışanları, gönüllü psikologlar, fizyoterapistler ve gençlik liderleri görev aldı. Görsel sanatlar, spor, havuz ve deniz etkinlikleri, iletişim ve takım çalışması, çocuklara yönelik psikomotor becerilerini geliştirecek aktiviteler, ritm çalışmaları, anne ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik psikososyal faaliyetlerle ergenlikte yaşanan sorunlar üzerinde aile terapileri düzenlendi.

Burada konuşma yapan Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, her sene düzenledikleri kampa bu yıl otizm sendromlu çocukları da dahil ettiklerini söyledi.

Türk Kızılay Gönüllü İlişkileri Yönetimi Direktörü Nurdal Durmuş ise hem engelliler hem de aileler için keyifli bir kamp olduğunu belirtti.

Anadolu Otizm Federasyonu, Başkanı Canan Cihan da Türk Kızılay'a teşekkür ederek ailelerin çok mutlu olduğunu ifade etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de Türk Kızılay'ın bir ilki gerçekleştirerek otizmli bireyleri de dahil ederek kamp yaptığını kaydetti.