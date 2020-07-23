Kuşadası'nda engelsiz plajlar oluşturuldu - Son Dakika

Kuşadası'nda engelsiz plajlar oluşturuldu

Kuşadası Belediyesi, engelli bireylerin rahatlıkla denize girebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kuşadası'nda engelsiz plajlar oluşturuldu, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, engelli bireylerin rahatlıkla denize girebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü (FİM) ekipleri, son olarak Güzelçamlı Mahallesi'ndeki halk plajına engelli rampası yaptı. Böylece ilçedeki halk plajlarında engelli rampası sayısı 3'e çıktı.

Tatillerini geçirmek için her yıl 100 binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan Ege Bölgesi'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, halk plajlarındaki engelli rampası sayısı giderek artıyor. Kuşadası'nda yaşayan engelli bir vatandaşın talebi üzerine Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Venüs Plajı'na engelli rampası yaptı. Böylece kentteki engelli rampasına sahip plaj sayısı 3'e çıktı. Rampa sayesinde fiziksel engeli bulunan bireyler, tekerlekli sandalyeleriyle rampayı kullanarak rahatça denize girmenin keyfini yaşıyor.

"24 saatte tamamlandı"

Engelli Yaşar Küçükgüldal, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Venüs Plajı'na engelli rampası yapılması için geçtiğimiz günlerde dilekçeyle Kuşadası Belediyesi'ne başvurdu. Durumdan haberdar olan Belediye Başkanı Ömer Günel, FİM ekiplerine talimat verdi. Vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, 24 saat gibi kısa bir sürede ahşap malzemeden oluşan 38 metrelik engelli rampasının inşasını tamamladı.

"Engelli vatandaşların çilesi sona erdi"

Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan engelliler olarak daha önce denize girmekte büyük zorluk yaşadıklarını belirten Yaşar Küçükgüldal, "20 yıldır buraya engelli rampası yapılması için başvurmadığım yer kalmadı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sesimizi duyup bu isteğimi hemen yerine getirerek çilemize son verdi. Bu kadar duyarlı bir belediye başkanı olduğu için engelli bireyler olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

" Amacımız engelsiz bir kent oluşturmak"

Belediye Başkanı Ömer Günel ise Kuşadası'nda engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Amaçlarının Kuşadası'nı engelsiz bir kent haine getirmek olduğunu ifade eden Başkan Günel, "Engelleri yok etmek için plajlarımızda olduğu gibi kentimizin birçok noktasında da düzenlemelerimiz olacak. Güzelçamlı Mahallesi'nde oturan hemşehrimizin 20 yıldır yaşadığı çileye son verdiğimiz için büyük mutluluk yaşıyoruz" diye konuştu.

"Rampa sayısı 3'e çıktı"

Kuşadası Belediyesi, mavi bayrağa sahip dünyaca ünlü Kadınlar Denizi ile Türkmen Mahallesi'ndeki halk plajından sonra Güzelçamlı'daki Venüs Plajı'nda yaptığı çalışmayla kentteki engelli rampası sayısını 3'e çıkardı. Tabanı kuma oturtulan ve ahşap malzemeden yapılan 38 metrelik rampa sayesinde engelli vatandaşlar denize rahatça girip çıkabilecek. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 12:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda engelsiz plajlar oluşturuldu - Son Dakika
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