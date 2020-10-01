Kuşadası'nda eski Tariş arazisindeki proje için ilk adım atıldı - Son Dakika

Kuşadası'nda eski Tariş arazisindeki proje için ilk adım atıldı

Kuşadası'nda eski Tariş arazisindeki proje için ilk adım atıldı Kuşadası'nın sahil bulvarı üzerindeki en değerli arazisi sosyal yaşam alanı olacak Kuşadası sahilinin en merkezi noktasında bulunan eski Tariş arazisini sosyal bir yaşam alanı olarak kente kazandırmak amacıyla çalışmalar başladı.

Kuşadası'nda eski Tariş arazisindeki proje için ilk adım atıldı

Kuşadası'nın sahil bulvarı üzerindeki en değerli arazisi sosyal yaşam alanı olacak

AYDIN - Kuşadası sahilinin en merkezi noktasında bulunan eski Tariş arazisini sosyal bir yaşam alanı olarak kente kazandırmak amacıyla çalışmalar başladı. Metruk durumdaki yapıların yıkımı ile başlayan çalışmalar kapsamında ayrıca arazi üzerindeki tescilli yapılar ise restore edilerek korunacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında 25 milyon bedelle kamulaştırılan ve yapılan halk oylaması neticesinde sosyal donatı alanı olmasına karar verilen 10 dönümlük eski Tariş arazisi için düğmeye basıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen yıkım işlemi ile başlayan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kuşadası sahilinin en merkezi noktasında yer alan ve uzun yıllardır atıl bir konumda olan eski Tariş arazisi üzerinde yaşama geçirilecek projede, yer üstünde tescilli binaların korunacağı yeşil alanlar, kent meydanı ve kültür merkezi, yer altında ise otopark yer alacak. Yüzde 80'i yeşil alan olarak tasarlanan ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da onaylanan projenin tamamlanması ile Kuşadası, modern, estetik ve doğa dostu bir çekim merkezine daha kavuşacak.

Kuşadası sosyal yaşam alanına kavuşacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tariş arazisi projesinin Kuşadası için çok büyük bir önem taşıdığını belirterek "Kentimize sosyal, kültürel ve turistik anlamda büyük bir değer katacak olan eski Tariş arazisi projesini kentimize kazandıracak olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na tüm Kuşadası halkı adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Projenin tamamlanmasının ardından yine Aydın Büyükşehir Belediyemizin desteği ile yaşama geçirdiğimiz Trafik Sakinleştirme Projesi ile büyük oranda çözülen otopark alanı sorunu bütünüyle ortadan kalkacak, kentimiz yeşil alanları, sosyal tesisleri ve kent meydanı ile yepyeni bir yaşam alanına sahip olacak" dedi.

Kuşadası'nda eski Tariş arazisindeki proje için ilk adım atıldı
Kuşadası'nda eski Tariş arazisindeki proje için ilk adım atıldı
Kuşadası'nda eski Tariş arazisindeki proje için ilk adım atıldı
Kuşadası'nda eski Tariş arazisindeki proje için ilk adım atıldı
Kuşadası'nda eski Tariş arazisindeki proje için ilk adım atıldı
Kuşadası'nda eski Tariş arazisindeki proje için ilk adım atıldı
Kuşadası'nda eski Tariş arazisindeki proje için ilk adım atıldı

Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Tariş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda eski Tariş arazisindeki proje için ilk adım atıldı - Son Dakika

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