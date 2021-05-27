Kuşadası'nda esnaf dört gözle açılacağı günü bekliyor

AYDIN - Korona virüs pandemisi tedbirleri nedeniyle işine ara vermek zorunda kalan Kuşadalı esnaflar, açılacağını günü iple çekiyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Pandemi tedbirleri nedeniyle aylarca kapalı kalan yeme-içme sektörü, düzenlenen kademeli normalleşme süreci kapsamında yalnızca gel al ve paket servis hizmetiyle ayakta kalmaya çalıştı. Birçok işletme pandemi dolayısıyla sıkıntılı günler geçirdi. Tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma ve ardından yeni gelen normalleşme süreci sonrasında da kapalı kalan yeme-içme sektörü gözünü 01 haziran tarihine çevirdi.

Kuşadası'nda uzun yıllardır sektöre hizmet veren isimler, salgın nedeniyle çekilen sıkıntıları ve yaşadıkları zorlukları anlattı. Kuşadalı esnaflar 1 Haziran'ı dört gözle beklediklerini belirterek, tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, kademeli olsa da dükkanlarını açıp, bir an önce normalleşmeyi beklediklerini söyledi. Esnaflar devletin biraz daha yeme-içme sektöründe çalışanlara yardımcı olması gerektiğin altını çizdi.