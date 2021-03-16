Kuşadası'nda Esnaf ve Çalışanları Derneği kuruldu - Son Dakika

Kuşadası'nda Esnaf ve Çalışanları Derneği kuruldu

16.03.2021 11:00
Kuşadası'nda Esnaf ve Çalışanları Derneği kuruldu, System.String[]

Kovid-19 korona virüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan Kuşadası esnafı bir araya gelerek dernek kurdu.

Kovid-19 korona virüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan Kuşadası esnafı bir araya gelerek dernek kurdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ismiyle, 22 kurucu üye imzasıyla bugün faaliyete geçen derneğe, Kuşadası'nda yaklaşık 20 yıldır esnaflık yapan Salih Çetin başkan seçildi.

Esnafın sesi olmak için kurulduklarını belirten dernek başkanı Salih Çetin, "Kuşadası esnafı olarak zor günleri birlikte atlamak için bir araya geldik. Pandemi süreci bütün esnaf ve çalışanlar için çok zor geçti. Derneği kurmaktaki temel amacımız zor günler yaşayan esnaf ve çalışanlar arasında dayanışmayı sağlamak ve bu zor günleri birlik ve beraberlikle atlatmak. Biz hiçbir kuruma ve hiç kimseye muhalefet etmek için kurulmadık. Kuşadası Esnaf Odası'na karşı kurulduğumuzu da söyleyenler var. Esnaf odasının Kuşadası esnafı ile ilgili bütün olumlu projelerinin yanında olacağız. Fakat siyasi oluşumların içinde olmayacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kuşadası'nda Esnaf ve Çalışanları Derneği kuruldu
Kuşadası'nda Esnaf ve Çalışanları Derneği kuruldu
Kuşadası'nda Esnaf ve Çalışanları Derneği kuruldu

Kuşadası, Aydın, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda Esnaf ve Çalışanları Derneği kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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