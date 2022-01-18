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Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu - Son Dakika

Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu

18.01.2022 15:21

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 8 sene önce toprağa gömüldüğü tespit edilen ve bulunduğu yerden çıkarılan otomobil ile ilgili konuşan yedi emin deposu işletmesinin avukatı Kerem Cem Şişmanoğlu, "Gömülen araç ile ilgili emniyet birimleri bunun üzerine çalışıyorlar.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 8 sene önce toprağa gömüldüğü tespit edilen ve bulunduğu yerden çıkarılan otomobil ile ilgili konuşan yedi emin deposu işletmesinin avukatı Kerem Cem Şişmanoğlu, "Gömülen araç ile ilgili emniyet birimleri bunun üzerine çalışıyorlar. Ancak bize çok şüpheli geldi bu olay. Yedi emin işi yapan birinin aracı gömmesi bize şüpheli geldi" dedi.

Olay, Davutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan yedi emin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yediemin deposunun yanındaki araziye çalışmaya gelen kepçe operatörü M.G.'nin yediemin deposunun arazisinde toprağa gömülü otomobil olduğunu iddia etmesi üzerine Davutlar Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. M.G.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri otomobilin bulunduğu alanda kazı çalışması başlattı. Yapılan kazı çalışmasının ardından yedi sene önce toprağa gömülen otomobil çıkarılırken, olayın yaşandığı tarihte yediemin deposu sahibi olan ve geçtiğimiz yıl işletmeyi başka birine devrettiği öğrenilen E.Ö.'nün de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

DEPO SAHİBİNİN İSTEĞİYLE GÖMMÜŞ"

Kepçe operatörü M.G.'nin, olayın gerçekleştiği tarihte yedi emin deposu sahibi E.Ö.'nün isteğiyle kırmızı renkteki otomobili toprağa gömdüğü öğrenilirken, topraktan çıkartılan otomobilin gizeminin yapılacak olan kriminal incelemelerin ardından belli olacağı öğrenildi.

"OTOMOBİLİ GÖMÜLMESİ BİZE ŞÜPHELİ GELDİ"

Yedi emin deposunun avukatı Kerem Cem Şişmanoğlu olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çevre düzenlemesi yaparken, kulağımıza ilginç bir bilgi geldi, otopark sorumlumuz oradayken. Biz bu otoparkı Haziran ayında devraldık. Haziran ayından 6-7 ay önce yandaki komşu işletmeci, aynı zamanda kazı işleri de yapıyorlar. Şu şekilde söyledi, otopark sorumlumuza. Bundan altı, yedi yıl önce otoparkın eski işletmecisinin gelip, bir arabayı gömme işlemini kendisinden istemiş. Çevre düzenlemesi yaparken otopark sorumlumuz hemen kazı işlemleri başlattı. Bunun üzerine toprağa gömülü bir şekilde araç bulundu. Gömülen araç ile ilgili emniyet birimleri bunun üzerine çalışıyorlar. Ancak bize çok şüpheli geldi bu olay. Yedi emin işi yapan birinin aracı gömmesi bize şüpheli geldi. Eski işletmeci pek ortalarda gözükmüyor kendisi. Aynı zamanda eski işletmecinin 20'nin üzerinde dosyası olduğunu biliyoruz adliyede" dedi.

(İsmail Ümit Dilşen/İHA)

Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu
Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu
Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu
Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu
Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu
Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu
Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu
Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu
Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu
Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu

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Kuşadası, Davutlar, Otomobil, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu - Son Dakika


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