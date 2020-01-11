Kuşadası'nda ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda ev yangını - Son Dakika

Kuşadası'nda ev yangını

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde meydana gelen yangın maddi hasara yol açtı.

Kuşadası'nda ev yangını, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde meydana gelen yangın maddi hasara yol açtı.


Edinilen bilgiye göre, Türkmen Türkmen Mahallesi, Marina Sokak Atasoy evlerinde bulunan müstakil bir evin birinci katında yangın çıktı. Evin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası ev sahipleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirerek evi tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, alevler çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşamazken evde maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kuşadası, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şarkıcı Aynur Aydın'dan bir "Sütyen" açıklaması daha: Tabii ki takıyorum
İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada! PKK'dan kaçarak ailesine kavuşmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı Kayıkla denize açılan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı

Son Dakika Haberleri
21:53 Vladimir Putin: "Libya sorunu bölgesel değil global bir sorun" - Son Dakika Haber
21:48 Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
21:36 Başkentte "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri yapıldı - Son Dakika Haber
21:33 Arap dünyasının en uzun süre iktidarda kalan lideri Kabus bin Said 79 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
21:25 Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika Haber
21:24 PKK'dan kaçarak ailesine kavuşmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika Haber
21:03 Ruhani, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Ukrayna'dan özür diledi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 22:05:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]