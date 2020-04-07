Kuşadası'nda ev yangını - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, saat 22.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi Kırmızıgül sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmandaki evden dumanlar çıktığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Evin salon kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evin salonu kullanılamaz hale geldi.



Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN