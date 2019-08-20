Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Fazıl Say konseri
Son Dakika Güncel Haber

Kuşadası'nda Fazıl Say konseri

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahne alan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, klasik müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı.

Kuşadası'nda Fazıl Say konseri, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahne alan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, klasik müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı.
Piyanist ve besteci Fazıl Say, 'Say On The Road' isimli turnesi kapsamında Kuşadası Amfi Tiyatro'da konser verdi. 1,5 saatlik performansına geçen yıl bestelediği 'Truva' sonatıyla başlayan Say'a, konserin ikinci yarısında ise solist Serenad Bağcan eşlik etti. Amfi Tiyatro'yu dolduran sanatseverlerin müzik ziyafeti yaşadığı konserde, Nazım Hikmet, Metin Altıok, Can Yücel, Cemal Süreyya, Turgut Uyar gibi şairlerin şiirlerinden bestelediği eserleri de seslendiren Say, Muhyiddin Abdal'ın 500 yıllık 'İnsan İnsan' isimli şiirine yaptığı ünlü besteyi de sundu. İzmir Marşı ile coşkulu bir biçimde sona eren konserde konuşan Say, en son 40 yıl önce geldiği Kuşadası'nda konser veriyor olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.


- Aydın
Fazıl Say, Kuşadası, Piyanist, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın
Son dakika! Türk konvoyuna saldırıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan açıklama: Rusya ile görüşüyoruz Emekliler TOKİ konutları için kendilerine ayrılan kontenjanın yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyor İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 14:06:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Fazıl Say konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]