Kuşadası'nda Fazıl Say konseri

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahne alan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say , klasik müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı. Piyanist ve besteci Fazıl Say, 'Say On The Road' isimli turnesi kapsamında Kuşadası Amfi Tiyatro'da konser verdi. 1,5 saatlik performansına geçen yıl bestelediği ' Truva ' sonatıyla başlayan Say'a, konserin ikinci yarısında ise solist Serenad Bağcan eşlik etti. Amfi Tiyatro'yu dolduran sanatseverlerin müzik ziyafeti yaşadığı konserde, Nazım Hikmet, Metin Altıok Turgut Uyar gibi şairlerin şiirlerinden bestelediği eserleri de seslendiren Say, Muhyiddin Abdal'ın 500 yıllık 'İnsan İnsan' isimli şiirine yaptığı ünlü besteyi de sundu. İzmir Marşı ile coşkulu bir biçimde sona eren konserde konuşan Say, en son 40 yıl önce geldiği Kuşadası'nda konser veriyor olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

- Aydın