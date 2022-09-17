Kuşadası'nda feci kaza! Otomobilin takla attığı anlar görüntülendi - Son Dakika
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Kuşadası'nda feci kaza! Otomobilin takla attığı anlar görüntülendi

17.09.2022 11:16

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kimsenin fark etmediği kazada bir kişi yaralanırken sürücü ve yolcular uzun süre kurtarılmayı bekledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazayı yapan kişilerin arkadaşları, uyarı levhası bulunmamasından kaynaklı kazanın olduğunu iddia etti.

Kuşadası Söke karayolu üzerinde gece yarısı edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz belli olmayan otomobil Soğucak istikametinden Söke Kuşadası karayoluna çıkmak istedi.

TAKLA ATTI

Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil birden karayolunun karşısında bulunan boş arazide toprak alana çarparak takla attı. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

TEDAVİ ALTINDA

Olay yerine ambulans, itfaiye ve Söke Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve sürücü olduğu ileri sürülen C.S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçta bulunan V.Y., M.Y., ve Ü.Y., kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazayı yapan kişilerin arkadaşları, uyarı levhası bulunmamasından kaynaklı kazanın olduğunu söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda feci kaza! Otomobilin takla attığı anlar görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda feci kaza! Otomobilin takla attığı anlar görüntülendi - Son Dakika
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