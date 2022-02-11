KUŞADASI'NDA FERİBOT SEFERLERİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI - Son Dakika

YUNANİSTAN'ın turistik adalarına pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan feribot seferlerindeki kısıtlamanın kaldırılması, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Tur firmaları, Kuşadası'ndan Samos ve Patmos'a sefer düzenlemek için hazırlıklara başladı.

Kuşadası ile Yunanistan'ın Samos ve Patmos adaları arasında haftanın 3 günü karşılıklı olarak yapılan feribot seferlerinde pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır uygulanan kısıtlama geçen 7 Şubat'ta kaldırıldı. Karara göre; feribotlar ilk etapta 49 yolcu taşıyıp, Ege Denizi'nin iki yakasında seferlerini yapabilecek. Kuşadası'ndaki turizmciler tarafından sevinçle karşılanan kararın ardından ilçede faaliyet gösteren feribot sahibi acenteler hazırlıklara başladı. Bakım ve onarım yaptırmak için feribotlarını marinaya çeken firma sahipleri, bilet satışı yapan personel sayılarını da artırmayı planlıyor. Uygulamanın ayrıca kruvaziyer turizminin önemli limanlarından olan Kuşadası'nda, deniz turizmine yeniden hareket getirmesi bekleniyor.

'ACENTALAR ZOR GÜNLER GEÇİRDİ'

Kuşadası'nda feribot seferi için bilet satışı yapan acentelerin 2 yıldır zor günler geçirdiğini belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Köse, "Seferlerin başlatılması kararını uzun süredir bekliyorduk. Turizmciler olarak bu karara çok sevindik. Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Kuşadası'nda deniz turizminin yeniden pandemi öncesine dönmesini umuyoruz. Kuşadası, deniz turizminden para kazanan esnafın çok yoğun bulunduğu bir bölge" dedi.

'SAYININ ARTIRILMASINI BEKLİYORUZ'

Acenta sahibi Orçun Kamit de "Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlama kapsamında 2 yıldır çalışma fırsatı bulamadık. Bu sürede feribotlarımız marinada demirlemek zorunda kaldık. Turizmciler olarak karara çok sevinmemize rağmen 49 olan yolcu kontenjanı sayısının bir an önce artırılmasını istiyoruz. Çünkü bir feribotun Yunan adalarına gidip gelmesinin maliyeti yaklaşık 1000 euro. Günlük maliyetimizi çıkarabilmemiz için bu şart" diye konuştu.