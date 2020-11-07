Kuşadası'nda filyasyon ekibini engelleyen bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kuşadası'nda filyasyon ekibini engelleyen bir kişi gözaltına alındı

07.11.2020 00:14
Kuşadası'nda filyasyon ekibini engelleyen bir kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kuşadası'nda korona virüs kontrolüne giden filyasyon ekibini engelleyen ve kontrol yapılacak siteye sokmayan bir kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda korona virüs kontrolüne giden filyasyon ekibini engelleyen ve kontrol yapılacak siteye sokmayan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi görevlileri Kuşadası Değirmendere Mahallesi'nde bir siteye korona virüs denetimiyle ilgili vaka kontrolüne gitti. Siteye giriş sırasında Sağık Müdürlüğü filyasyon ekibi, S.Y. isimli bir kişi tarafından engellenirken, söz konusu kişiyle sağlık çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine giderken, filyasyon ekibindeki görevliler kendilerini engelleyen S.Y. isimli kişiden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan S.Y. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - AYDIN

Kuşadası'nda filyasyon ekibini engelleyen bir kişi gözaltına alındı
Kuşadası'nda filyasyon ekibini engelleyen bir kişi gözaltına alındı
Kuşadası'nda filyasyon ekibini engelleyen bir kişi gözaltına alındı

Değirmendere, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda filyasyon ekibini engelleyen bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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