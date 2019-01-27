Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Fırtına ve Su Baskınlarının Ardından Güneş Açtı

Kuşadası'nda Fırtına ve Su Baskınlarının Ardından Güneş Açtı

7 dakika önce

Kuşadası'nda fırtına ve su baskınlarının ardından güneş açtıAYDIN - Son yılların en yağışlı kış mevsiminin yaşandığı Kuşadası'nda etkili olan fırtına ve su baskınlarının ardından bugün yaşanan güneşli hava vatandaşı sokağa döktü.

Kuşadası'nda fırtına ve su baskınlarının ardından güneş açtı

AYDIN - Son yılların en yağışlı kış mevsiminin yaşandığı Kuşadası'nda etkili olan fırtına ve su baskınlarının ardından bugün yaşanan güneşli hava vatandaşı sokağa döktü.
Türkiye genelinde olduğu gibi uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir yağış alan ve yağışlarla birlikte su baskınlarıyla boğuşan Kuşadası'nda son 3 gündür etkili olan fırtına bugün yerini güneşli bir havaya bıraktı. Yağmurlu ve fırtınalı günlerin ardından uzun bir süre sonra dışarı çıkma imkanı bulunan hem Kuşadalılar hem de günübirlik tatilciler güneşli ve güzel havanın keyfini çıkardı.
Hava sıcaklığının 15 dereceyi bulduğu Kuşadası sahil bandında vatandaşlar gezerken; kafeler ve restoranlar doldu. Olumsuz hava koşulları sonrası yaşanan sıcak Pazar gününün ardından Kuşadası'nda yarın havanın yeniden kapanması ve Çarşamba günü yeni bir yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:58 Kaynak: İHA

Ekonomi
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