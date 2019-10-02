Kuşadası'nda Fuat Akdoğan'ın imar plan tadilatı talebi kabul edildi

Kuşadası Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı Kuşadası Belediyesi Davutlar Mahallesi Hizmet Binası'nda yapıldı. Toplantıda eski belediye başkanı ve son seçimde AK Parti'nin belediye başkan adayı olan Fuat Akdoğan'ın Soğucak'taki arazileriyle ilgili yaptığı imar plan tadilatı talebi oy birliğiyle kabul idildi. Bu arada, toplantının açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Bir ay Davutlarda bir ay Kuşadası'nda Meclisi toplama irademiz devam ediyor. Bugün Davutlar'da toplandık. Kuşadası için önemli kararlara meclisimiz de imza atıyoruz" dedi.



-Kuşadası uluslararası fotoğrafçıları 12 ay ağırlayacak"



27 gündem maddesinin görüşüldüğü Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Kuşadası Belediyesi, KUFSAD ve Kuşadası Altın Güvercin Vakfı (KUSAV) iş birliğinde Kuşadası'nı fotoğrafçılığın merkezi haline getirecek bir proje, oy çokluğu ile kabul edildi. Proje sayesinde yılın 12 ayı Kuşadası'nı ziyaret edecek dünya çapında ün yapmış fotoğrafçılar çalışmalarıyla ilçenin kent hafızasını oluşturacak. Kenti ziyaret edecek fotoğrafçıların eserlerinin saklanacağı bir sanat galerisini de kapsayan proje dahilinde ayrıca Dünya çapında ses getirecek KUSAV yetkililerin koordine edeceği bir fotoğraf festivali de düzenlenecek.



-Eski Başkan Akdoğan'ın projesi oy birliği ile kabul edildi



Ekim ayı meclis toplantısında alınan önemli bir diğer karar ise Kuşadası Belediyesi eski başkanlarından ve Başkan Ömer Günel'in 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde en önemli rakibi olan Fuat Akdoğan'ın Kuşadası imarı ile ilgili projenin onaylanması oldu. Kuşadası Belediye Meclisi İmar Komisyonu tarafından toplantıya sunulan proje eksiklikleri giderilmiş haliyle oy birliği ile kabul edildi. AK Parti meclis üyelerinin de evet oyu verdiği gündem maddesi ile alakalı konuşan Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Emre Fazlılar "İlk defa bir imar planında Ak Partili meclis üyelerinin de evet oyu vermesi sevindirici. Tabi burada altını çizmemiz gereken nokta biz önümüze gelen projeleri şahıslar üzerinden değil projenin yeterliliği üzerinden değerlendiriyoruz. Ak Partili meclis üyelerinden de beklentimiz bu yönde, düşünerek evet hayır denilmesidir" dedi.



Kent ormanı oluşturuluyor



Kuşadası Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı'nda alınan bir diğer önemli karar ise Kuşadası- Aydın Karayolu üzerinde bulunan Muğla Orman Müdürlüğü'nün yetki alanındaki 700 dönümlük bir arazi üzerine "Kent Ormanı" oluşturulmasının onaylanması oldu. "Kuşadası Kent Ormanı" ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e yetki verildi.



Kuşadası Belediye Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda ayrıca ilçenin ulusal ve uluslararası birçok alanda tanıtımında kullanılacak logo kamuoyuna tanıtıldı. Kuşadası'nın uluslararası alanda kullanılacak logo vatandaşların sosyal medyada kullandıkları oylarla belirlendi. - AYDIN