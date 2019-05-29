Kuşadası'nda fuhuş operasyonu, 14 kişi gözaltına alındı
1 saat önce
Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda suçüstü yakalanan 7 yabancı uyruklu hayat kadını ile fuhuş yapan 6 kişi ve fuhuşa aracılık eden yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.
Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:43 Kaynak: İHA
'nda polisin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda suçüstü yakalanan 7 yabancı uyruklu hayat kadını ile fuhuş yapan 6 kişi ve fuhuşa aracılık eden yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği Ahlak ekibi tarafından Türkmen Mahallesi
'nde bulunan bir sitede Kırgızistan
ve Kazakistan
uyruklu kadınlara saati 300 TL karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Fuhuş yapılan evi takibe alan polis ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 4 Kazakistan ve 3 Kırgızistan uyruklu toplam 7 hayat kadını ile onlarla fuhuş yapan Türk vatandaşı 6 kişi suçüstü yakaladı. Polis
ekipleri ayrıca, teknik takip sonucu ev kiralayarak fuhuş yaptırdığı ve telefon ile müşteri temin ettiği belirlenen Kırgızistan uyruklu Z.A.'yı da gözaltına aldı. Fuhuş yaparken yakalanan 6 Türk vatandaşı ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 yabancı uyruklu hayat kadını ile fuhuşa yer temin eden ve aracılık yapan Kırgızistan uyruklu Z.Ü. sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi. - AYDIN
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