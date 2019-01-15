Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Göçmen Botu Battı, 1 Çocuk Öldü, 46 Kişi Kurtarıldı

Kuşadası'nda Göçmen Botu Battı, 1 Çocuk Öldü, 46 Kişi Kurtarıldı

50 dakika önce

Kuşadası'nda göçmen botu battı, 1 çocuk öldü, 46 kişi kurtarıldıAYDIN - Kuşadası Körfezi'nde kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı.

Kuşadası'nda göçmen botu battı, 1 çocuk öldü, 46 kişi kurtarıldı

AYDIN - Kuşadası Körfezi'nde kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 12 yaşındaki bir göçmen çocuğun hayatını kaybettiği olayda, 46 kaçak göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 47 Iraklı kaçak göçmeni taşıyan lastik bot saat: 05.00 sıralarında battı. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile 46 kaçak göçmen kurtarılırken, 12 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirilip, tedavi edilmek üzere Kuşadası Devlet Hastanesi'ne getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:29 Kaynak: İHA

Kuşadası Körfezi, Kuşadası, 3. Sayfa
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