Kuşadası'nda Göçmenlerin Bulunduğu Lastik Bot Su Aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 çocuğun cesedine ulaşıldı.



Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda yaklaşık 5 mil açıkta düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.



Ekipler, su alan bottaki ilk belirlemelere göre 40 düzensiz göçmeni kurtardı, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine ulaştı.



Aralarında çocukların da bulunduğu kurtarılan düzensiz göçmenler, Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi.



Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı

Menderes'te Yağmur Sularının Biriktiği Tarım Arazilerinde Derin Çukurlar Oluştu

Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Listesinde Olan PKK'lı Şiyar Deniz Yüksel Öldürüldü