Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Göçmenlerin Bulunduğu Lastik Bot Su Aldı

Kuşadası'nda Göçmenlerin Bulunduğu Lastik Bot Su Aldı

8 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Kuşadası'nda Göçmenlerin Bulunduğu Lastik Bot Su Aldı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda yaklaşık 5 mil açıkta düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, su alan bottaki ilk belirlemelere göre 40 düzensiz göçmeni kurtardı, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine ulaştı.

Aralarında çocukların da bulunduğu kurtarılan düzensiz göçmenler, Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi.

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:26 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın, Kuşadası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı Menderes'te Yağmur Sularının Biriktiği Tarım Arazilerinde Derin Çukurlar Oluştu

Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Listesinde Olan PKK'lı Şiyar Deniz Yüksel Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 08:34:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Göçmenlerin Bulunduğu Lastik Bot Su Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]