Kuşadası'nda Göçmenlerin Lastik Botu Battı; 1 Çocuk Öldü, 46 Kişi Kurtarıldı (3)
1 saat önce
KİMLİĞİ BELLİ OLDUAydın'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçakları taşıyan lastik botun batması sonucu yaşamını yitiren çocuğun Irak uyruklu Zeynep Fadıl olduğu belirlendi.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçakları taşıyan lastik botun batması sonucu yaşamını yitiren çocuğun Irak
uyruklu Zeynep Fadıl olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kız çocuğunun, faciadan sağ oladrak kurtulan babası Muhammet Fadıl ve diğer yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi
Morgu'nda teşhis edildiği bildirildi. Fadıl'ın yaşı ise yakınlarının beyanı üzerine kayıtlara 9 olarak geçti.
Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın),
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:59 Kaynak: DHA
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