Kuşadası'nda gönüllü gençler çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Kuşadası'nda gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

Kuşadası'nın mavi bayrağa sahip Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı, 'Temiz bir çevre, daha iyi bir gelecek' sloganı kapsamında Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle düzenlenen etkinlikte doğa dostu gönüllü gençler tarafından temizlendi.

Kuşadası'nın mavi bayrağa sahip Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı, 'Temiz bir çevre, daha iyi bir gelecek' sloganı kapsamında Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle düzenlenen etkinlikte doğa dostu gönüllü gençler tarafından temizlendi.

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Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen çevre etkinliğine, Kuşadası Anaia Leo Kulübü, Kordon Leo Kulübü ve Kuşadası Lions Kulübü'ne üye 17-25 yaş arası 40 kişi katıldı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte, Sevgi Plajı ile hemen yanında yer alan mesire alanı gönüllü gençler tarafından köşe bucak temizlendi. Etkinlik sonunda toplam 150 kilogram katı atık toplandı. Toplanan atıklar dernek üyelerince Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde geri dönüşüm işlemine tabi tutulması için yetkililere teslim edildi.


"Çocuklarımız için daha temiz bir Kuşadası"


Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda çevreci bir etkinlik düzenledikleri için çok mutlu olduklarını belirten Anaia Leo Kulübü Başkanı Ceyda Işık, "Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası, masmavi denizi ve mavi bayraklı temiz plajlarıyla dünyaca ünlü bir kent. Bizler, bizden sonra gelecek nesillere ve çocuklarımıza daha temiz bir Kuşadası bırakmak için çabalıyoruz. İlerleyen günlerde Kuşadası'ndaki diğer plajlarda da bu etkinliğimizi tekrarlayacağız. Denizlerimizi koruyabilmemiz için önce kıyılarımızı temiz tutmamız gerekiyor. Bize destek veren Kuşadası Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda gönüllü gençler çevre temizliği yaptı - Son Dakika
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