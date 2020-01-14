Kuşadası'nda güç birliği hizmete dönüşüyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Kuşadası Fen işleri müdürlüğü ekiplerince 30 yıldır bakımsızlıktan niteliğini kaybetmiş şehir içi yolları turizm kentine yakışır hale getiriliyor.



Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında alt yapı yenileme, yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen program kapsamında Türkmen, İkiçeşmelik, Kadınlar Denizi ve Değirmendere mahallelerinde yol yapım çalışması yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, kentin 11 farklı noktasında ise alt yapı ve üst yapı onarımı gerçekleştiriyor.



Kent merkezinde bulunan Türkmen Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başladığı çalışmaları 7/24 esasına göre sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 50. Yıl Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölgede kanalizasyon, yağmur suyu hattı ve yol yapım çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği yenileme çalışmaları turizm sezonu öncesinde bitirilecek.



Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Türkmen Mahallesi'nin yanı sıra İkiçeşmelik, Kadınlar Denizi ve Değirmendere mahallelerinde de belirlenen program dahilinde çalışmalarına devam ediyor. İkçeşmelik Mahallesi 613. Sokak ile Kirazlı bağlantı yolu ve Kadınlar Denizi Mahallesi 560. Sokak'a yağmur suyu hattı döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından her iki bölgeye toplam 30 bin metrekare sıcak asfalt dökecek. Değirmendere Mahallesi Aldaş Gediği mevkiinde bulunan dolmuş bekleme noktasında düzenleme çalışması yaparak alana sıcak asfalt döken Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, önümüzdeki aylarda NATO Evleri ile Aldaş Gediği arasında kalan 25 bin metrekarelik alanda yol çalışması yapacak. - AYDIN