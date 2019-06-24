Kuşadası'nda gün batımı güzelliği

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde gün batımında seyirlik görüntüler ortaya çıkıyor.Kuşadası'nın Bayraklı Dede Mahallesi Sahili'nde gün batımında ortaya çıkan doğal kızıllık, görenleri etkiliyor. Gün batımıyla birlikte gökyüzündeki bulutlar kızıla boyanırken, güneşin bulutlardan yansıyan ışıkları Bayralı Dede Mahallesi Sahili'nde görsel bir şölen yaşatıyor. Etkilyici görüntülerin oluştuğu, kızılın her tonunun yer aldığı renk cümbüşünü görüntülemek isteyen yerli ve yabancı turistler birbiriyle yarışıyor. Beş yıldızlı otellerin yoğun olarak bulunduğu mahallede, gün batımında sahil, Botanik Park kayalıkları ve yol kenarındaki seyir terasları, o anı görüntülemek isteyen tatilciler ve fotoğraf tutkunları ile doluyor. Kimi turistler batmak üzere olan güneşi tutuyormuş gibi kimileri de elleriyle kalp figürü yaparak poz veriyor. Her akşam tekrarlanan bu doğa olayı fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturuyor. İstanbul'dan eşi İsmail Çıray ile Kuşadası'na tatile gelen Bahar Çıray, "Gün batımı yaklaştığında, akşam yemek saati olmasına rağmen kaldığımız otel neredeyse boşalıyor. Herkes soluğu eşsiz gün batımı manzarasını izleyebileceği yerlerde alıyor. Biz de merak edip, bu harika doğa olayını izlemeye geldik. Gerçekten görülmeye değer bir manzara var" dedi.