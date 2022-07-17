KUŞADASI'NDA GÜNDÜZ PLAJLAR, AKŞAM YOLLAR DOLDU - Son Dakika
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KUŞADASI'NDA GÜNDÜZ PLAJLAR, AKŞAM YOLLAR DOLDU

17.07.2022 19:42

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde sabah saatlerinden itibaren sahiller tatilcilerle dolarken, akşam saatlerinde ise dönüş trafiği başladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde sabah saatlerinden itibaren sahiller tatilcilerle dolarken, akşam saatlerinde ise dönüş trafiği başladı. İlçenin ana arterlerinde araç kuyrukları oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde sahillerde hareketlilik yaşandı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Kuşadası'nda, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de yerli ve yabancı turistler Kadınlar Denizi sahilini doldurdu. Tatilcilerin kimi denizde serinlerken kimisi de güneşlenmeyi tercih etti. Doğa harikası Milli Park girişinde uzun kuyruklar oluşurken saat 14.00'te girişler araç trafiğine kapatıldı. Dokuz günlük bayram tatili bitiminde ve akşam saatlerinde ise trafikte dönüş yoğunluğu yaşanmaya başladı. Ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kids Fest'te Gündüz Çocuklar Akşam Aileler Doyasıya Eğlendi Kids Fest'te Gündüz Çocuklar Akşam Aileler Doyasıya Eğlendi AKÇAKOCA'DA SAHİL VE PLAJLAR DOLDU AKÇAKOCA'DA SAHİL VE PLAJLAR DOLDU
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUŞADASI'NDA GÜNDÜZ PLAJLAR, AKŞAM YOLLAR DOLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: KUŞADASI'NDA GÜNDÜZ PLAJLAR, AKŞAM YOLLAR DOLDU - Son Dakika
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