Kuşadası'nda güneşi gören, sahile koştu - Son Dakika
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Kuşadası'nda güneşi gören, sahile koştu

6 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hava sıcaklığı 20 derece ölçülürken, güneşli havayı fırsat bilenler, sahile akın etti.

Kuşadası'nda güneşi gören, sahile koştu, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hava sıcaklığı 20 derece ölçülürken, güneşli havayı fırsat bilenler, sahile akın etti.

Aydın'ın gözde turizm ilçesi Kuşadası'nda havanın güzel olmasını fırsat bilenler, sahile indi. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu ilçede, sahil kenarındaki çay bahçeleri doldu. Yaklaşık 35 yıldır Kuşadası'nda yaşadığını belirten Mehmet Gelturan (39), "Kuşadası'nda güzel bir pazar günü geçiriyoruz. Güneşli havanın tadını oğlum ve arkadaşlarımla birlikte balık tutarak çıkarmak istedik. Oğlum da ben de balık tutmayı çok seviyoruz. Deniz durgun ve hava sıcakken bu güzel hafta sonunda iyi vakit geçirmek istedik" dedi.Doğma büyüme Kuşadalı olan Savaş Çırban (32) ise pazar gününü kızı ve eşiyle sahilde dolaşarak geçirmek istediğini dile getirip, "Kuşadası'nı çok seviyoruz. Her şeyiyle çok güzel bir ilçe. Her geçen gün biraz daha güzelleşiyor. Önümüzdeki aylarda sahil bandında da yenileme çalışmaları yapılacak. Yaz döneminde Kuşadası daha güzel olacak" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:52 Kaynak: DHA
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