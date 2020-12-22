Kuşadası'nda güneşi gören sahile koştu - Son Dakika

Kuşadası'nda güneşi gören sahile koştu
22.12.2020 16:19
AYDIN'ın turizm ilçesi Kuşadası'nda güneşi görenler, sahile akın etti.
AYDIN'ın turizm ilçesi Kuşadası'nda güneşi görenler, sahile akın etti.
Kuşadası'nda, güneşli havayı görenler kendilerini sahile attı. Yağmurlu ve soğuk havaların ardından güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilen Kuşadalılar, sahilleri doldurdu. Kimileri banklarda oturarak güneşlenip eşsiz deniz manzarasını seyrederken, kimileri de sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıp, bisiklete bindi. Evcil hayvanlarını gezdirenlerin yanı sıra deniz bisikleti kiralayıp tur atanlar da oldu. Çocuklar ise parklardaki oyuncaklarla doyasıya oynadı. Güzel havanın keyfini çıkaranlardan bazılarının sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri görüldü.
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