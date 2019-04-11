Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Gürcistan Uyruklu Kadın Silahla Yaralandı

Kuşadası'nda Gürcistan Uyruklu Kadın Silahla Yaralandı

48 dakika önce

Kuşadası'nda Gürcistah uyruklu bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Türk bir arkadaşı tarafından ayağından silahla vuruldu.

Kuşadası'nda Gürcistan Uyruklu Kadın Silahla Yaralandı, System.String[]
Kuşadası'nda Gürcistah uyruklu bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Türk bir arkadaşı tarafından ayağından silahla vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda ikamet eden Gürcistan uyruklu Zerda E. isimli bir kadın Kadınlar Denizi Mahallesi İniştepe mevkiinde bir marketin önünde Türk arkadaşı Orhan B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Orhan B., belinden çıkardığı silahla tek el ateş ederek, Zerda E.'yi ayağından vurdu. 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gürcistan uyruklu kadın ameliyata alınırken, Orhan B. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:21 Kaynak: İHA
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