Kuşadası'nda haber alınamayan döviz bürosu çalışanı için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan döviz bürosu çalışanı için kayıp başvurusunda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier'den dünden beri haber alamayan yakınları, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı.

Ergier'in eşi Gizem Ergier de sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, eşinin bulunması için herkesten yardım istedi.