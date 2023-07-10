Kuşadası'nda Hafif Ticari Araçla Öldürülen Kişiyle İlgili Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Hafif Ticari Araçla Öldürülen Kişiyle İlgili Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

10.07.2023 17:59

Kuşadası'nda hafif ticari aracıyla otomobilinin önünü kesen Mustafa Teksöğüt'ü tabancayla öldüren Esra A., polisteki ifadesinde Teksöğüt'ün kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını ve şiddet uyguladığını belirtti. Esra A., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski sevgilisi Mustafa Teksöğüt'ü sokak ortasında tabancayla öldüren Esra A.'nın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Teksöğüt'ün kendisini evlendirme vaadiyle kandırdığını söyleyen Esra A., "Resmi nikahlı eşinden 4, başka bir kadından da 3 çocuğu olduğunu öğrenince ayrılmak istediğimi söyledim. Beni 3-4 kez darbetti, beni, kızımı ve annemi öldürmekle tehdit ediyordu. Birçok kez beni çalıştığım yerden otomobiliyle alıp, evine götürüyor cinsel saldırıda bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Bir çocuk annesi Esra A.'nın otomobilinin önü, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mustafa Teksöğüt'ün kullandığı 09 BM 830 plakalı hafif ticari araçla kesildi. İkili arasında tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Esra A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksöğüt'e peş peşe 3 el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla Teksögüt, kanlar içinde yere yığıldı.

Kadın, kendisini evlenme vaadiyle kandıran adamı öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Teksögüt, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Teksöğüt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından Esra A.'yı gözaltına aldı.

Kadın, kendisini evlenme vaadiyle kandıran adamı öldürdü

"İKİ FARKLI KADINDAN 7 ÇOCUĞU OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Esra A. polisteki ifadesinde eşinden 5 yıl önce boşandığını belirtip, "10 yaşında kızım var. Mustafa Teksöğüt ile 2 yıl önce tanıştım. Tanıştığımızda evli olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Mustafa bana eşiyle geçinemediğini ve ayrıldıktan sonra benimle evleneceğini söyledi. Sürekli birlikte oluyorduk. Daha sonra davranışları değişti ve eşinden ayrılmadı. Ben de bunun üzerine yaptığım araştırmada resmi nikahlı eşinden 4 ve başka bir kadından da 3 çocuğu olduğunu öğrendim. Bunun üzerine kendisinden ayrılmak istediğimi söyledim." dedi.

Kadın, kendisini evlenme vaadiyle kandıran adamı öldürdü

"TÜM AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORDU"

Esra A., "Ayrılmak istediğimi söyledikten sonra 3-4 kez beni darbetti. Öldürmekle tehdit ettiği için şikayette bulanamamıştım. Ancak dayanamayıp, emniyete giderek şikayetçi oldum. 2,5 ay önceki şikayetim üzerine Mustafa'ya uzaklaştırma kararı verildi. Ancak tehditleri durmuyordu. Yüzüme kezzap atmakla tehdit ediyordu. Birçok kez beni çalıştığım yerden otomobiliyle alıp, evine götürüyor cinsel saldırıda bulunuyordu. Yine böyle eve götürdüğü bir gün Mustafa'nın tabancasını almıştım. Olayda kullandığım tabanca da ona aittir. Kızımı, annemi ve tüm ailemi öldürmekle tehdit ediyordu" ifadelerini kullandı. Olay gönü niyetinin öldürmek değil korkutmak olduğunu da söyleyen Esra A., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Kuşadası, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Hafif Ticari Araçla Öldürülen Kişiyle İlgili Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


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