Kuşadası'nda hafta sonu sokaklar bomboş kaldı - Son Dakika

Kuşadası'nda hafta sonu sokaklar bomboş kaldı
05.04.2021 20:11
Kovid-19 pandemisi tüm hızıyla sürerken, renk haritasında Aydın'ın kırmızıya dönmesiyle beraber başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonunda Kuşadası sokakları bomboş kaldı.
Kovid-19 pandemisi tüm hızıyla sürerken, renk haritasında Aydın'ın kırmızıya dönmesiyle beraber başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonunda Kuşadası sokakları bomboş kaldı. Yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlamaya alışkın olan turizm kentinde sokaklar ıssızlığa büründü.
Bir ay aradan sonra kısıtlamaların yeniden başlaması dolayısıyla, Kuşadası'nda vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uymaya azami özen gösterdi. İş yerlerinin kapalı olduğu ilçede bahar havasına rağmen sahiller dahil sokaklar bomboş kaldı.
Bir ay önce yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla hafta sonları bahar havasını görenlerin sahillere akın ettiği Kuşadası, bu hafta sonu yasaklar yeniden başlayınca örnek bir kent olduğunu bir kez daha kanıtladı ve evden çıkmadı. - AYDIN
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