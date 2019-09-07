Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda hayvan mezarlığı açıldı
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Kuşadası'nda hayvan mezarlığı açıldı

1 saat önce

Kuşadası Belediyesi tarafından ilçede yapımı tamamlanan hayvan mezarlığı açıldı.

Kuşadası'nda hayvan mezarlığı açıldı, System.String[]

Kuşadası Belediyesi tarafından ilçede yapımı tamamlanan hayvan mezarlığı açıldı.

Yeniköy Mahallesi Atatürk yolu üzerinde bulunan 2.5 dönüm araziye yapılan ve "Kuşadası Belediyesi Can Dostlar Defin Yeri" ismi verilen hayvan mezarlığının açılışı gerçekleştirildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, açılışta yaptığı konuşmada, hayvan mezarlığının mülkiyetinin belediyeye ait olduğunu, alanın şimdilik 700 metrekaresini düzenlediklerini belirtti.

Günel, "İhtiyaç oldukça düzenleyerek büyütmeye devam edeceğiz. Hayvanseverlerden bir isteğim var. Buranın yeşillenmesine sizde katkı sunun. Bir can defin ettiğiniz de o canın sahibi de bir ağaç diksin." dedi.

Açılışa, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, şarkıcı Ömür Gedik ve çok sayıda hayvansever katıldı.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Kuşadası Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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