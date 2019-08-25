Kuşadası'nda hayvanseverlerden afiş tepkisi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçedeki her canlıya karşı sorumluluk bilincinde olduklarını belirterek, yaptıkları çalışmaların hiçbirinin sokak hayvanlarının yiyecek bulamaması veya domuz sürülerinin açlığa terk edilmesi yönünde olmadığını bildirdi.

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde belediyenin hazırladığı üzerinde "Sokak dostlarımıza ihtiyacından fazla mama vererek yaban hayatını sokaklara taşıma" yazılı afişler hayvanseverlerden gelen tepki üzerine kaldırıldı.

İlçedeki hayvanseverlerden Gülbahar Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin hazırladığı afişlerin sokaklardaki evcil hayvanları bile zararlı gösterdiğini savunarak, bu afişlerin ilçeye yakışmadığını söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir şehir merkezine inen domuz sürülerinin engellenmesi için başlattıkları "toplumsal bilinçlendirme çalışmaları"nın eleştirildiğini belirtti. Yaban domuzlarının yerleşim yerlerine girmesinin sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde de sorun haline geldiğini bildiren Günel, şunları kaydetti:

"İddia edildiği gibi domuzların aç kaldıkları için değil, kolay gıdaya ulaştıkları için şehir merkezine indikleri tespit edilmiştir. Kuşadası'ndaki her canlıya karşı sorumluluk bilincinde olan bir belediye olarak yaptığımız çalışmaların hiçbiri, sokak hayvanlarının mama bulamaması ya da domuz sürülerinin açlığa terk edilmesi yönünde değildir. Bu çalışmalarda amacımız sokak hayvanları için mamaların düzenli ve ihtiyaca göre bırakılması bilincini oluşturmak, domuz sürülerini şehir merkezine çekecek cazibeyi yaratan evsel atıkların da toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde çöp konteynırları içine atılmasını sağlamaktır. Son günlerde yapılan yoğun eleştiriler üzerine tekrar konunun uzmanları ve hayvanseverler ile bir araya gelerek tüm çözüm önerileri tekrar değerlendirilecek ve en doğru yöntemin uygulanması için çaba sarf edilecektir."