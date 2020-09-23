Kuşadası'nda hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, son 14 gün içerisinde 1 motosiklet çalan, 3 iş yerinden ve 9 otomobilden hırsızlık yapan 8 kişi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Kuşadası'nda 5-19 Eylül tarihleri arasında ilçe merkezindeki 3 iş yeri ile çeşitli mahallelerde 9 otomobilden hırsızlık yapılması ve 1 de motosikletin çalınması üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip, hırsızlıkların yaşandığı söz konusu adreslerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polislerin yaptığı inceleme sonrasında 8 şüphelinin kimliği belirlendi. Gerekli hazırlıklarını tamamlayan polisler, dün düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile R.O., H.B., S.E., Ş.S.A., M.Y., E.A., İ.D. ile İ.C.Y.'yi saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliye sevk edildi. 8 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.