KUŞADASI'NDA HIRSIZLAR YAĞMUR SUYU IZGARALARINA DADANDI - Son Dakika
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KUŞADASI'NDA HIRSIZLAR YAĞMUR SUYU IZGARALARINA DADANDI

31.03.2022 13:33

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklara monte edilen yağmur suyu ızgaraları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklara monte edilen yağmur suyu ızgaraları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kuşadası'nın Ege ve Karaova mahalleleri ile sahil bandında son 1 ayda yaşanan hırsızlık olaylarında döküm demirden imal edilen yaklaşık 100 metretül yağmur suyu ızgarası çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hurda olarak satılan yağmur suyu ızgaralarını çalanların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Geçen hafta Karaova Mahallesi'ndeki çocuk parkından sökülen çit ve oyun gruplarının yüklendiği bir kamyonet de zabıta ekipleri tarafından takip edilip, kameraya kaydedildi. Görüntülerden plakası tespit edilen kamyonetin sahibi hakkında belediye yetkileri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde yaşayan vatandaşlar ise şüphelilerin bir an önce yakalanması için çağrıda bulundu. Ege Mahallesi Muhtarı Halis Suvari, "Bunu yapanların Kuşadası'na çevre il ve ilçelerden geldiklerini biliyoruz. Geçmiş yıllarda da aynı sorunla karşılaşmıştık" dedi.

Bölgede seyyar satıcılık yapan esnaflardan Sefer Erkıvanç ise sadece yağmur suyu ızgaralarının çalınmadığını farklı hırsızlık olaylarının da yaşandığını dile getirip, "Geçen hafta tezgahımdaki demir kapaklar ile kazanım çalındı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan hırsızlık olayları ile açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de "Kuşadası'nda yaşayan hemşehrilerimizden bu tarz bir olaya şahit olmaları halinde hemen '155 Polis' ya da '153 Zabıta' ihbar hattını aramalarını istiyoruz. Çalınan yağmur suyu ızgaralarının yerine yenilerini monte ediyoruz" diye konuştu.(DHA)

KUŞADASI'NDA HIRSIZLAR YAĞMUR SUYU IZGARALARINA DADANDI
KUŞADASI'NDA HIRSIZLAR YAĞMUR SUYU IZGARALARINA DADANDI
KUŞADASI'NDA HIRSIZLAR YAĞMUR SUYU IZGARALARINA DADANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUŞADASI'NDA HIRSIZLAR YAĞMUR SUYU IZGARALARINA DADANDI - Son Dakika


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