Kuşadası'nda hırsızlar yağmur suyu ızgaralarına dadandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda hırsızlar yağmur suyu ızgaralarına dadandı

31.03.2022 19:14
Kuşadası'nda hırsızlar yağmur suyu ızgaralarına dadandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklara monte edilen yağmur suyu ızgaraları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklara monte edilen yağmur suyu ızgaraları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kuşadası'nın Ege ve Karaova Mahallesi ile sahil bandında son 1 ayda yaşanan hırsızlık olaylarında döküm demirden imal edilen yaklaşık 100 metre tül yağmur suyu ızgarası çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hurda olarak satılan yağmur suyu ızgaralarını çalanların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Geçen hafta Karaova Mahallesi'ndeki çocuk parkından sökülen çit ve oyun gruplarının yüklendiği bir kamyonet de zabıta ekipleri tarafından takip edilip, kameraya kaydedildi. Görüntülerden plakası tespit edilen kamyonetin sahibi hakkında belediye yetkileri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde yaşayan vatandaşlar, şüphelilerin bir an önce yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Sahil bandındaki mısır satan esnaf Sefer Erkıvanç da, "Geçen hafta tezgahımdaki demir kapaklar ile kazanım çalındı. Belediye, mağduriyetimi anında giderdi" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, "Kuşadası'nda yaşayan hemşehrilerimizden bu tarz bir olaya şahit olmaları halinde hemen 155 Polis ya da 153 Zabıta ihbar hattını aramalarını istiyoruz. Kentimizde kötü niyetli kişilerin sebep olduğu hırsızlık olaylarına izin vermemeliyiz. Kuşadası Belediyesi olarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalınan yağmur suyu ızgaralarının yerine yenilerini monte ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kuşadası'nda hırsızlar yağmur suyu ızgaralarına dadandı
Kuşadası'nda hırsızlar yağmur suyu ızgaralarına dadandı
Kuşadası'nda hırsızlar yağmur suyu ızgaralarına dadandı
Kuşadası'nda hırsızlar yağmur suyu ızgaralarına dadandı

YORUMLAR
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KUŞADASI'NDA HIRSIZLAR YAĞMUR SUYU IZGARALARINA DADANDI KUŞADASI'NDA HIRSIZLAR YAĞMUR SUYU IZGARALARINA DADANDI 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli bekçilere yakalandı 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli bekçilere yakalandı

Kuşadası Belediyesi, Hırsızlık, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda hırsızlar yağmur suyu ızgaralarına dadandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası'nda hırsızlar yağmur suyu ızgaralarına dadandı - Son Dakika
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