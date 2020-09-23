Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki hırsızlık operasyonunda 8 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince farklı mahallelerde meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarına yönelik güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarının incelenmesi sonrası geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında haklarında yakalama kararları bulunanların da olduğu 8 kişi, gözaltına alındı.
Polis ekipleri, şüphelilerin adliyeye sevki sırasında basın mensuplarına tepki gösteren yakınlarını adliye çevresinden uzaklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:13 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kuşadası'nda hırsızlık operasyonu - Son Dakika