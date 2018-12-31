Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Hırsızlık Şüphelisi 2 Şahıs Yakalandı

Kuşadası'nda Hırsızlık Şüphelisi 2 Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evdeki hırsızlık olayının iki şüphelisi kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Kuşadası'nda Hırsızlık Şüphelisi 2 Şahıs Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evdeki hırsızlık olayının iki şüphelisi kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler amirliği görevlileri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Olay yerinde elde edilen kamera görüntüleri ve teknik incelemeler doğrultusunda, Cumhuriyet Mahallesi Ant Sokak üzerinde eşgale uygun V.C. (20) ve Ş.S.A. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamada evden hırsızlık olayını kendilerinin gerçekleştirdiklerini belirtmeleri üzerine şahıslar gözaltına alınarak, haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:59 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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