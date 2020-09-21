Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Kuşadası ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alaca Mescit Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişinin kimlik bilgilerini kontrol etmek istedi.

Bunun üzerine kaçan zanlı, kovalamacanın ardından metruk bir evin içerisinde gözaltına alındı. İsminin S.İ. olduğu belirlenen şüphelinin, otomobil hırsızlığından arandığını öğrenildi.

Zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.