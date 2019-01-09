Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 'Hoş Geldin Bebek' Ziyaretleri Devam Ediyor

Kuşadası'nda 'Hoş Geldin Bebek' Ziyaretleri Devam Ediyor

1 saat önce

Kuşadası Belediyesi tarafından ilçede ikamet eden ve yeni çocuk sahibi olan ailelere yönelik olarak yaşama geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi devam ediyor.

Kuşadası'nda 'Hoş Geldin Bebek' Ziyaretleri Devam Ediyor, System.String[]
Kuşadası Belediyesi tarafından ilçede ikamet eden ve yeni çocuk sahibi olan ailelere yönelik olarak yaşama geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından 2016 yılında başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında bugüne kadar 580 bebek ziyaret edildi.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevinçlerine ortak olmak amacıyla yaşama geçirilen "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri kapsamında üç yıl boyunca ziyaret edilen ailelere içerisinde biberon, bebek bezi, hastane çıkışı beşli set, ıslak mendil, şampuan, tırnak makası, ateş ölçer ve battaniye gibi yeni doğan bir bebeğin tüm ihtiyaçlarının bulunduğu özel bebek çantaları hediye edildi.

Kuşadası'nda dünyaya gelen tüm bebeklere ulaşmayı amaçlayan Hoş Geldin Bebek projesinden yararlanmak isteyen aileler 0256 6149744 numaralı telefondan bilgi alabiliyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

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