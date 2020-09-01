Kuşadası'nda içme suyu sorunu kalıcı olarak çözülüyor - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen içme suyu isale hattı alt yapı çalışmalarının yapıldığı bölgeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Kuşadası'na yaptığı yatırımlar için teşekkür eden Başkan Ömer Günel "Büyükşehir Belediyemizle yürüttüğümüz uyumlu çalışma kentimize hizmet olarak dönmeye devam ediyor" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kuşadası'nda 20 kilometre uzunluğunda içme suyu ve isale hattı altyapı çalışmasına başladı. Kuşadası'ndaki içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Kirazlı Mahallesi İçme Suyu ve İsale Hattı'nı yenileme işlemi ile başlayan çalışmalarla Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki içme suyu kaynaklarının Kuşadası'na ulaşması için 20 kilometre uzunluğunda bir hat döşenecek. 16,5 milyon TL kaynak ayrılan içme suyu isale hattı, "scada" adı verilen bir otomasyon sistemi ile denetlenecek ve tüm kontrolleri tek bir merkezden yapılacak. Çalışmalar kapsamında yeni isale hattının yanı sıra 2 bin metreküplük toplama deposu, vana odaları, debimetre odaları, klor binası gibi yapılar da yapılacak.

ASKİ ekipleri tarafından içme suyu isale hattı çalışması yürütülen bölgeyi ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kente değer katan çalışmalarına bir yenisini daha eklediğini belirterek "İçme suyu isale hattı sayesinde Kuşadası'nın çok önemli bir sorunu daha çözülmüş olacak. Kentimiz kalıcı bir biçimde kesintisiz içme suyuna kavuşacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na sorunlarımıza duyarsız kalmadığı ve kentimize her zaman destek sunduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz ile yürüttüğümüz uyumlu çalışma kentimize hizmet olarak dönmeye devam ediyor" dedi. - AYDIN