Kuşadası'nda idlib şehitleri için lokma döktürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda idlib şehitleri için lokma döktürüldü - Son Dakika

Kuşadası'nda idlib şehitleri için lokma döktürüldü

6 saat önce

Kuşadası'nda İdlib şehitleri için lokma döktürüldüAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerler için dualar eşliğinde lokma döktürdü.

Kuşadası'nda İdlib şehitleri için lokma döktürüldü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerler için dualar eşliğinde lokma döktürdü. Belediye ana hizmet binası önünde dökülen lokmalar, 5 bin kişiye dağıtıldı.

Kuşadası Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit düşen askerler için lokma hayrı yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel ile Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı anma etkinliğinde Kuşadası İlçe Müftülüğü'nde görevli İmam Ali Yılmazoğlu tarafından şehitler için dualar okundu. Edilen duaların ardından döktürülen 5 bin kişilik lokma, anma etkinliğine katılanlara ve çevredeki esnafa dağıtıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Suriye'nin İdlib kentinde ordumuza yönelik düzenlenen hain saldırı, bizleri büyük bir üzüntü içerisine soktu. Saldırıda 34 kahraman askerimizi şehit verdik. Acımız büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diiyorum" dedi.

Kuşadası'nda idlib şehitleri için lokma döktürüldü

Kuşadası, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Serakib'e gönderildiğini açıkladı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı İzmir'e şehit ateşi düştü Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 03:10:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda idlib şehitleri için lokma döktürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]