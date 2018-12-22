Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda İki Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kuşadası'nda İki Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kuşadası'nda İki Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği Ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan iki şahıs üzerinde yapılan aramada Y.B. (38) isimli şahsın üzerinden 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tapanca ve dört adet dolu fişek, ile 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve yedi adet dolu fişek ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan iki şahıs polisler tarafından gözaltına alındı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:21 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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