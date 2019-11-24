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Kuşadası'nda iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı!
6 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Lozan meydanı üzerinde 01: 00 suralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda bir kişi yaralandı İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, ambulansla Kuşadası Hastanesine kaldırıldı.olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN
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