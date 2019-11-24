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Kuşadası'nda iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Kuşadası'nda iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralıAYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kuşadası'nda iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Lozan meydanı üzerinde 01: 00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda bir kişi yaralandı İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, ambulansla Kuşadası Hastanesine kaldırıldı.olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kuşadası'nda iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

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Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:04 Kaynak: İHA
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