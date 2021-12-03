Kuşadası'nda iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın Kuşadası Sağlık Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Olay saat 18.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 BK 114 plakalı motosiklet sürücüsü Bingöl Ç. (43) paket servise çıktığı sırada, Barbaros bulvarında seyretmekte olan 09 BBJ 93 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Bingöl Ç. kolundan ve başından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada başından yaralanan motosiklet sürücüsü, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN