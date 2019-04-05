Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda İki Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu

Kuşadası'nda İki Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde iki ölü caretta caretta bulundu.

Kuşadası'nda İki Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde iki ölü caretta caretta bulundu.

Güzelçamlı Mahallesi Jandarma Sosyal Tesisleri ile Yıldızevler plajlarında deniz kaplumbağası görenler, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine bildirdi.

Bölgeye gelen dernek başkanı Bahattin Sürücü, caretta caretta türü iki iribaş deniz kaplumbağasının parçalanarak öldüğünü belirledi.

Sürücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Muhtemelen bir tekne kazası yaşandığını düşünüyoruz. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte denizde tekne, jet ski gibi araç trafiği çoğalacaktır." dedi.

Bu tür canlıların nefes almak için zaman zaman su yüzeyine çıkmak zorunda olduğunu dile getiren Sürücü, "Kazaların çoğu da böyle durumlarda meydana gelmektedir. Denizde bu tür araçları kullanan kişilerin dikkatli olmaları, bu canlıların çarpılmalarını önleyebilir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:20 Kaynak: AA

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