Kuşadası'nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kuşadası Devlet Hastanesi istikametinden Söke ilçesi istikametine seyreden Uğur Eker yönetimindeki 20 NL 953 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvar'ında karşı şeritten gelen Mehmet Hanifi Genç idaresindeki 01 ETK 69 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Uğur Eker, hurdaya dönen araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Aynı araçtaki Savaş Sağır ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Diğer otomobildeki sürücü Mehmet Hanifi Genç ile araçtaki Zeynel Abidin Genç, Fatih İslamoğlu ve Hasan Yulaf yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.