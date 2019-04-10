Kuşadası'nda İlk Başkan Vekili Kadın Meclis Üyesi Oldu
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31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerde Kuşadası'nın yeni belediye başkanı olan Ömer Günel, ilk vekillik için kadın bir meclis üyesine yetki verdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:45 Kaynak: İHA
31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerde Kuşadası
'nın yeni belediye başkanı olan Ömer Günel
, ilk vekillik için kadın bir meclis üyesine yetki verdi. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
'na destek için İstanbul'a giden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yerine vekil olarak kadın meclis üyesi Funda Şenol'u bıraktı. Geçmiş yıllarda Davutlar
'ın ilk kadın belde başkanı olarak da görev yapan Funda Şenol, " Vekillik için onurlandırılmak çok güzel bir duygu. 5 yıl boyunca Kuşadası'nın ve tüm mahallelerin sorunlarının çözümü için başkanımız ile birlikte gece gündüz çalışacağız " dedi. - AYDIN
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