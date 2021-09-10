Kuşadası'nda imara aykırı iş yeri mühürlendi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı İmar Kanunu'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle iptal edilen bir işletmeyi mühürledi.

Kuşadası'nda işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde Cumhuriyet Mahallesi, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırı olarak yapılaşmaya gidildiği belirlendi. Bu nedenle iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı iptal edilen işletmenin verilen yasal süre içerisinde de kaçak eklentilerini yıkmaması üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekipleri, polis eşliğinde işletmeye giderek mühürleme işlemi gerçekleştirdi. - AYDIN